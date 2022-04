Bereits in den 90er Jahren waren die Yorkshire-Terrier absolute Modehunde. Dann wurde es lange ruhig um die kleinen Energiebündel. Doch nun sind sie in Sachsen-Anhalts Haushalten zurück. Symbolbild:

Sulzbach/Magdeburg - In der Corona-Pandemie waren die Menschen in Sachsen-Anhalt dazu gezwungen, ihr Leben mehr im Privaten zu gestalten. Vielen fehlte daher der Kontakt zu anderen Lebewesen. Wem die eigenen Zimmerpflanzen dann nicht reichten oder wer für seine Kinder einen Ausgleich für die ausbleibenden sozialen Interaktionen suchte, kam schnell auf den Gedanken, den auch Tausende weitere hatten: Ein Haustier sollte als Trostspender, Seelenwärmer und Freudebringer in Personalunion dienen. Vor allem Hunde erweiterten die Familien in der schweren Lage. Welche Gefährten sich die Menschen in dieser Zeit gesucht haben, haben wir beim Haustierzentralregister Tasso erfragt.