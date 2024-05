Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - In der Gastronomie heißt es vielerorts in Sachsen-Anhalt zwar immer noch: Nur Bares ist Wahres. Das Hotel und Restaurant „Villa Lilo“ in Haldensleben hingegen hat seit Februar ein Experiment gewagt und nur noch Kartenzahlung akzeptiert. Das hatte laut Chef Sascha Oldenburg zwei Gründe. „Wir hatten viele Probleme mit Falschgeld, in manchen Monaten bis zu 500 Euro“, schildert er zum Einen. Zum Anderen wollte er den Mitarbeiteraufwand und die Kosten senken. „Eine Kartenzahlung ist einfacher zu verbuchen, und niemand muss Geld zur Bank schaffen“, sagt Oldenburg.