Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium präsentiert das Bauprogramm des Landes: 2023 wird so viel Geld ausgegeben wie lange nicht. Darunter sind auch einige Großvorhaben.

Vollgas beim Straßenbau: In Sachsens-Anhalt wird dieses Jahr eine Rekordsumme in den Neubau und den Erhalt des Verkehrswegenetzes investiert. Hier asphaltieren Arbeiter den Unterbau für die künftige Betonfahrbahn der A 14 zwischen Tangerhütte und Lüderitz. Der Abschnitt soll im Herbst frei gegeben werden.

Magdeburg - 277 Millionen Euro will Sachsen-Anhalt dieses Jahr in Bau und Erhalt von Straßen, Brücken und Radwegen stecken. Das ist ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr, und es sind gut 20 Millionen Euro mehr als im Vor-Coronajahr 2019.