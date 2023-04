In den nächsten fünf Jahren gehen 3600 Chefs im Land in Rente. Nachfolger sind rar. Über das Suchen und Finden in einer Zeit, in der kaum jemand Chef werden will.

Winterfeld/Salzwedel - Eckhardt Binde will aufhören. „Man wird müde“, sagt der 63-jährige Kfz-Meister, bei einem Rundgang durch sein Autohaus in Winterfeld in der Altmark. Kurz zuvor stand er noch, wie jeden Tag, in seinem blauen Mantel in der Werkstatt und hat an einem Fahrzeug geschraubt. Damit soll nun bald, nach 30 Jahren, Schluss sein.