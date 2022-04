Sachsen-Anhalts Gastronomie sucht verzweifelt Minijobber

Die Zahl der Minijobs ist in Sachsen-Anhalt im Zuge der Corona-Pandemie dramatisch gesunken. Betroffen ist vor allem das Gastgewerbe. Gewerkschafter warnen vor einer Anhebung der Verdienstgrenze auf 520 Euro.

Minijob-Kräfte in der Gastronomie sind derzeit schwer zu bekommen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten laut der Bundesagentur für Arbeit in der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Gab es im Juni 2020 rund 71000 Minijobber im Land, waren es ein Jahr später nur noch rund 68000. In den Zahlen sind nur solche Beschäftigte berücksichtigt, die einen Minijob als Hauptjob ausüben.