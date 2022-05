Schweinehalter in Sachsen-Anhalt bangen um Existenz

Rund 250 Betriebe in Sachsen-Anhalt gaben in den vergangenen zehn Jahren ihre Schweinehaltung auf. Die Probleme sind vielfältig, eine Trendwende nicht absehbar. Viele Landwirte fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Magdeburg - Hans-Georg Meyer sorgt sich um die Zukunft seiner Zunft. Der Landwirt ist Vorsitzender des Schweinewirtschaftsverbands Sachsen-Anhalt und hält auf seinem Hof in Stresow, einem Ortsteil von Möckern, rund 25000 Tiere. Noch. Denn, so sagt er: „Wenn es so weitergeht, haben wir in Deutschland in einem halben Jahr keine Schweine mehr.“