Kommt das 10-Euro-Brot in Sachsen-Anhalt?

Die Herstellungspreise für Backwaren schnellen in die Höhe. Das spürt der Kunde bei jedem Einkauf. Das Gespenst eines „10-Euro-Brotes“ geht um. Und auch Weihnachtsstollen sind in Gefahr.

Magdeburg - Im Garten hinter der Langenweddinger Landbäckerei zwitschern die Vögel. Harald Metscher, der in sechster Generation das Geschäft in der Börde führt, ist jedoch nicht zum Jubilieren zu Mute. „Wenn ich so in die 196-jährige Bäckertradition meiner Familie zurückblicke – zwei Weltkriege, Inflation, Knappheit an Backzutaten, wie Mehl ... – alles haben wir gestemmt. Aber wenn das so weitergeht, wie jetzt, geht das Geschäft den Bach herunter.“ Und er kennt die Zahlen, die von bis zu 25 Prozent Betriebsaufgaben bis zum Jahresende ausgehen.