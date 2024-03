Das Intel-Umfeld wächst: Das niederländische Hightech-Unternehmen Sioux Technologies eröffnet einen Standort in Barleben bei Magdeburg. Wann es losgehen soll und was hier geplant ist.

Sioux Technologies in Magdeburg: „Die Jobs, die wir bieten, gibt es hier noch nicht“

Die Möbel sind schon da, aber die Mitarbeiter fehlen noch. Standortleiter Thomas Belgardt (links) und Hans Michels, Mitglied der Geschäftsführung von Sioux, wollen in Barleben durchstarten.

Barleben - Als erstes Unternehmen im Intel-Umfeld hatte Sioux Technologies aus den Niederlanden im vorigen Sommer angekündigt, einen Standort in der Region zu eröffnen. Im Oktober 2023 sollte es in Barleben losgehen. Dann wurde es allerdings still um das Vorhaben.