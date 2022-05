Am Montag, dem ersten Vorverkaufstag, war der Ansturm auf die rabattierte Monatskarte in ganz Deutschland hoch.

Halle/MZ/DUR - Zu den häufigsten Posts im sozialen Netzwerk Twitter zählten am Montag Screenshots von Fehlermeldungen auf der Website der Deutschen Bahn: Wegen des Ansturms auf das Neun-Euro-Ticket brach das Online-Buchungssystem zeitweise zusammen. Allein die Bahn setzte am Montag, dem ersten Vorverkaufstag, bis zum Mittag 200.000 Exemplare des rabattierten Nahverkehrstickets ab. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund im Großraum Halle/Leipzig meldete, der Vorverkaufsstart sei „verbundweit gut angelaufen“, nannte aber keine Zahlen. An Verkaufsstellen der städtischen Verkehrsbetriebe Havag in Halle bildeten sich immer wieder Schlangen.