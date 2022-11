Wo sind die Milch-Automaten in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Einst galten die in Magdeburg und an anderen Orten in Sachsen-Anhalt aufgestellten Automaten für Frischmilch als Hoffnungsträger für die regionale Wirtschaft. Nun gehören die meisten der Milchtankstellen offenbar der Vergangenheit an, wie eine stichprobenartige Umfrage zeigt. Von sechs Automaten ist keiner in der Landeshauptstadt mehr in Betrieb. Was sind die Gründe?