Facharbeiter in der Landwirtschaft erhalten in Sachsen-Anhalt höhere Löhne. Das könnte für manche Betriebe ein Problem sein.

Magdeburg - An den Details wurde in den vergangenen Wochen noch gefeilt, doch nun steht fest: Facharbeiter in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt erhalten rückwirkend zum Oktober 2022 deutlich mehr Lohn. Er steigt um 27 Prozent auf 14,50 pro Stunde. Meister erhalten zwei Euro mehr. Auch die Löhne von Auszubildenden steigen.