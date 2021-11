Es gab schon Vor-Ort-Gespräche Tausende neue Jobs für Sachsen-Anhalt?

US-Konzern prüft Bau eines Mega-Werks

Halbleiter sind ein Milliardengeschäft: Der weltweit größte Chip-Hersteller will in neuen Standort investieren und nimmt einen Acker in Sachsen-Anhalt konkret in den Blick.