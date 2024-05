Brände in Ställen haben in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen Tausende Tiere getötet. Woran liegt das - und was lässt sich dagegen machen?

Im April brannte es in einer Schweinezuchtanlage in Binde in der Altmark.

Binde/Lübars - Die Rauchschwaden waren noch im 20 Kilometer entfernten Salzwedel zu sehen, als in Binde im April eine Schweinezucht brannte. Mehr als 1.700 Sauen und 5.800 Ferkel starben in den Flammen. Wenige Wochen später brannte eine Schweinemast in Lübars im Jerichower Land. Diesmal starben über 200 Tiere. Solche Unglücke geschehen in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern immer wieder. Warum werden große Stallanlagen so häufig zur Brandfalle?