Neuer Trend in der Landwirtschaft Tropische Früchte: In Sachsen-Anhalt wachsen jetzt auch Melonen und Kiwibeeren

Am Süßen See in Sachsen-Anhalt baut der Obsthof Langels Exoten in großem Stil an. Warum sich der Anbau von Kiwibeeren & Co. in Sachsen-Anhalt lohnt.