Der Leerstand im ländlichen Sachsen-Anhalt wächst, während die Kommunen nach Unterkünften für Flüchtlinge suchen. Das ist nicht das einzige Dilemma, in dem die Wohnungswirtschaft im Land steckt.

Trotz Bedarf bei Flüchtlingen: Tausende Wohnungen in Sachsen-Anhalt stehen leer

Viele Wohnungen in Plattenbauten stehen in Sachsen-Anhalt leer.

Magdeburg - Die Landkreise in Sachsen-Anhalt suchen händeringend Wohnungen, in denen sie Flüchtlinge unterbringen können. Der Harz prüft sogar den Kauf von wintertauglichen Zelten. Dabei ist der Leerstand in Sachsen-Anhalt, gerade im ländlichen Raum, beträchtlich und steigt immer weiter.