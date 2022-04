Verfügbares Einkommen: Halle und Magdeburg schneiden in Sachsen-Anhalt am schlechtesten ab

Das Einkommensgefälle in Deutschland ist nach wie vor groß. Im bundesweiten Vergleich schneiden die Kommunen in Sachsen-Anhalt besonders schlecht ab. Alle Landkreise und Städte rangieren im unteren Bereich.

Die durchschnittlichen verfügbaren Einkommen liegen in Sachsen-Anhalts Kommunen unter dem Bundesdurchschnitt.

Magdeburg/dpa - Die durchschnittlichen verfügbaren Einkommen liegen in Sachsen-Anhalts Kommunen unter dem Bundesdurchschnitt. Nahezu alle 14 Landkreise und kreisfreien Städte liegen im Ländervergleich im unteren Viertel, wie aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Bundesweit lag das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen demnach im Schnitt bei 23.706 Euro.

Mit 18.527 Euro landete die Stadt Halle als am schlechtesten platzierter Landkreis aus Sachsen-Anhalt auf Platz 399 von 401 untersuchten Kreisen und kreisfreien Städten. Auch in Magdeburg (19.692 Euro) und dem Landkreis Stendal (19.988 Euro) lagen die verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen unter der Marke von 20.000. Landesweit am höchsten war das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen den Angaben zufolge mit 21.830 Euro im Landkreis Börde.

Heilbronn ist bundesweiter Spitzenreiter

Laut der Studie war Heilbronn bundesweit Spitzenreiter mit einem durchschnittlichen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 42.275 Euro. Auf Platz zwei folgte der Landkreis Starnberg mit 38.509 Euro. Bei den Schlusslichtern Gelsenkirchen und Duisburg lag das Pro-Kopf-Einkommen mit 17.015 Euro beziehungsweise 17.741 Euro nicht einmal halb so hoch.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die WSI-Experten das Primäreinkommen, also die Summe der Einkommen aus Vermögen und Erwerbstätigkeit, minus Sozialbeiträge, Einkommensteuern, Vermögensteuern und sonstige direkte Abgaben. Im Ergebnis steht das am Wohnort verfügbare Einkommen der privaten Haushalte, das für Konsum verwendet oder gespart werden kann.