Das kanadische Unternehmen Li-Cycle hat bei Magdeburg eine der größten Recycling-Fabriken für Batterien eröffnet. Sachsen-Anhalt könnte in dem Bereich künftig eine wichtige Rolle spielen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterweddingen - Das Gastgeschenk des Ministerpräsidenten wandere gleich morgen in den Schredder, sagte Udo Schleif, Manager bei Li-Cycle, zur feierlichen Eröffnung des neuen Standorts in Osterweddingen. Mit der Aussage sorgte er aber nicht für Bestürzung, sondern Heiterkeit. Denn so hatte es Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sich auch gedacht.