Inklusion im Job Warum viele Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt trotz Pflicht kaum Schwerbehinderte beschäftigen

Sachsen-Anhalt ist seit Jahren Schlusslicht, was die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen angeht. Das liegt nicht allein an den Arbeitgebern. Ein Ferienpark in Parey zeigt, wie alle Seiten profitieren können.