Viele Städte in Sachsen-Anhalt kämpfen gegen das immer größer werdende Ladensterben an – auch Zeitz. Von dem einstigen Glanz ist nicht viel geblieben. Doch es gibt Hoffnung.

Was in Zeitz getan wird, um die Innenstadt wieder zu beleben

In der zentrumsnahen Rahnestraße in Zeitz stehen viele Ladenflächen leer. Ein Bild, das in etlichen Städten Sachsen-Anhalts zu sehen ist.

Zeitz/MZ - Ladensterben – fast überall ist davon zu hören, nicht nur in Sachsen-Anhalt. Laut dem Handelsverband Deutschland ist die Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland seit 2015 von 372.000 auf 311.000 gesunken. In Sachsen-Anhalt mussten in den vergangenen Jahren selbst namhafte Ketten wie Galeria die Türen schließen.