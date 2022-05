Wasserstoff-Produktion geplant: Sachsen-Anhalt will grünes Gas nach Leipzig liefern

Das Porsche-Werk in Leipzig will Erdgas durch Wasserstoff ersetzen.

Halle (Saale)/DPA/MZ - Der ostdeutsche Energieversorger Envia-M will in den kommenden Jahren Erdgas durch Wasserstoff ersetzen und unabhängiger von Lieferungen aus dem Ausland werden. In einem ersten großen Projekt sollen drei sogenannte Elektrolyseur-Anlagen in Bitterfeld, Roitzsch und Thalheim (alle Anhalt-Bitterfeld) errichtet werden, kündigte Vorstandschef Stephan Lowis am Mittwoch an.