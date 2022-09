Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt wollen offenbar kleinere Wohnungen und weg von den großen Metropolen. Vor allem in Halle (Saale) ist das offenbar der Fall. Dabei scheinen vor allem in Magdeburg die Mieten besonders günstig zu sein.

Die Menschen in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt zieht es offenbar in immer kleinere Wohnungen, weil sie sich keine großen mehr leisten können. Dabei scheinen die günstigsten Wohnungen im Land in Magdeburg angeboten zu werden. Symbolbild:

Magdeburg/Halle (vs) - Eine Analyse des Immobilienportals ImmoScout24 hat eine Veränderung in der Wohnungssuche in der derzeitigen Krise ergeben. Offenbar besonders betroffen dabei: Halle.

"Um Inflation und steigende Energiekosten zu bewältigen, planen Wohnungssuchende weniger Geld für die Kaltmiete einer neuen Wohnung ein als vor einem Jahr", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Vor allem in Halle (Saale), Chemnitz und Cottbus würden demnach Wohnungssuchende im Vergleich zum Vorjahr bis zu sieben Prozentpunkte weniger für die Kaltmiete einer neuen Wohnung veranschlagen.

Um die steigenden Kosten zu bewältigen, machten Mieter dabei anscheinend vor allem Abstriche bei der Suche nach einem neuen Zuhause und planten weniger Geld für die Kaltmiete einer neuen Wohnung ein als noch vor einem Jahr. „Bei gleichzeitig steigenden Angebotsmieten suchen die Menschen vermehrt nach kleineren Wohnungen oder außerhalb der Metropolen und Ballungszentren. Die Politik ist gefordert, auf dem ohnehin angespannten Mietmarkt erschwingliches Wohnen zu ermöglichen und die Belastungen durch Preissteigerungen abzufedern,“ Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.

Am stärksten sinke der Mietanteil im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben des Unternehmens in Halle (Saale) mit minus 4 Prozentpunkten. Die günstigsten Städte sollen laut dem Unternehmen übrigens ebenfalls im Osten Deutschlands liegen. Dazu zählt der Immobiliensuchdienst Chemnitz in Sachsen, Jena in Thüringen, Cottbus in Brandenburg, Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. In diesen ostdeutschen Städten würden sich Suchende auf Wohnungen bewerben, deren Kaltmiete nur rund ein Viertel des Haushaltsnettoeinkommens ausmache.