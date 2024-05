Aschersleber Innenstadt Wie Diana Hofmann ihren Spielzeugladen für die Zukunft ausrichtet

Diana Hofmann führt einen kleinen Spielzeugladen in Aschersleben, der in den sozialen Medien ganz groß ist. Wie sie ihre Arbeit an heutige Gegebenheiten angepasst hat und sich so auf dem Markt behaupten kann.