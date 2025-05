In den 1970er Jahren ließ er der Liebe wegen die mecklenburgische Heimat hinter sich. Die Sturheit packte er in den Koffer. Glücklicherweise, wie sich bald herausstellte: In Barleben, am Stadtrand von Magdeburg, begann Klaus Olbricht seine berufliche Laufbahn, die rückblickend beinahe märchenhaft klingt, ihm aber Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen abverlangte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.