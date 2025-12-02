Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat mit ihren Aussagen über Arbeitgeber Kritik von Unternehmern auf sich gezogen. Auch Vertreter aus Sachsen-Anhalt finden jetzt deutliche Worte.

Magdeburg - Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat Arbeitgeber bundesweit mit einer Aussage auf dem Juso-Bundeskongress verärgert. Dort sagte sie, bei ihrem Auftritt wenige Tage zuvor auf dem Arbeitgebertag sei ihr „besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen“. Das ruft jetzt auch Kritik aus Sachsen-Anhalts Wirtschaft hervor.