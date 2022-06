Wo gibt es Gratis-Strom beim Einkaufen in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - In Ruhe den Einkauf erledigen, während auf dem Parkplatz das E-Auto lädt. Supermärkte, Discounter, Fastfood-Ketten und Möbelhäuser bieten diesen Service immer häufiger an. In Sachsen-Anhalt wächst das Angebot. In vielen Fällen ist das Laden sogar kostenlos. Ein Überblick: Lidl ist mit 400 Säulen an 3200 Filialen nach eigenen Angaben Betreiber des „größten Ladenetzes im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland“.