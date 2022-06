Zu hohe Preise: Deutschlands Bauern nehmen Chemiekonzern SKW Düngemittel nicht ab

Das Düngemittelwerk SKW in Wittenberg ist Deutschlands größter Erdgasverbraucher. Die Produktionskosten steigen und steigen. Warum am Ende die Lebensmittel teurer werden.

Der weißkörnige Stickstoffdünger wird auf dem Wittenberger SKW-Betriebsgelände in einer riesigen Halle mit Rundkuppel gelagert. Als diese Aufnahme gemacht wurde, war das Lager noch vergleichsweise leer. Aktuell ist die Halle laut SKW fast voll.

Wittenberg/Querfurt/MZ - Am Rande Querfurts steht eine große Scheune der örtlichen Agrargenossenschaft. Vorstandschef Jörg Kamprad schiebt mit beiden Händen das große Tor auf: In der rechten Ecke der Halle liegen unter Planen 70 Tonnen Dünger. Um genau zu sein: Stickstoffdünger. Einige Landwirte nennen es aktuell scherzhaft auch „weißes Gold“. Denn aufgrund rasant gestiegener Erdgaspreise hat sich auch der Preis für Stickstoffdünger in wenigen Monaten verdreifacht.