Halle (Saale)/Dessau. - Wo den nächsten Urlaub verbringen? Welche Städte und Regionen darf man sich nicht entgehen lassen? Der "Marco Polo Trendguide 2025" listet alljährlich die Urlaubstrends für das kommende Jahr auf.

Und dieses Mal belegt eine Stadt aus Sachsen-Anhalt den ersten Platz bei den 15 besten Reisetrends in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Dessau.

Laut dem "Trendguide" sollten sich Reisende Dessau im kommenden Jahr nicht entgehen lassen – vor allem wegen des Bauhauses: "Gegründet 1919 in Weimar, zog die legendäre Schule für Kunst, Gestaltung und Architektur 1925 nach Dessau, wo sie sich Ende 1926 im nagelneuen Bauhausgebäude von Walter Gropius einrichtete", heißt es in dem Buch.

Bei den Reisetrends rangieren Wuppertal und Chemnitz hinter Dessau

Zum doppelten 100-Jahr-Jubiläum werde ausgiebig gefeiert, von September 2025 bis Dezember 2026. Eine Reihe von Ausstellungen bespiele herausragende Architektur.

Als Insidertipp handelt "Marco Polo" die Übernachtungsmöglichkeit im schlichten 1920er-Ambiente des Atelierhauses direkt neben dem berühmten Bauhausgebäude.

Hinter Dessau rangieren zum Beispiel Wuppertal und Chemnitz, das sogenannte sächsische Manchester.

Chemnitz ist 2025 neben der slowenisch-­italienischen Doppelstadt Nova Gorica/Gorizia (deutsch: Görz) Kulturhauptstadt Europas. „Wann, wenn nicht 2025?", fragt "Marco Polo" deshalb zu der sächsischen Kommune, die zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt hieß.

Das Kulturhauptstadtjahr werde zeigen, dass das Image der grauen Industriestadt von gestern und der Riesenschädel des kommunistischen Revolutionärs Marx nicht die einzige Attraktion von Chemnitz sei.

Reisetrends 2025: "Marco Polo" stellt weitere Ziele und Regionen vor

"Wohin geht die Reise? - Der Marco Polo Trendguide 2025" stellt weltweit insgesamt 40 Ziele oder Aktivitäten vor, "die neu auf der touristischen Landkarte sind, die 2025 mit einem besonderen Event aufwarten, die mit ganz neuen Angeboten überraschen oder die in puncto Nachhaltigkeit die Nase vorn haben".

Insgesamt hatten rund 200 "Marco Polo"-Autoren Vorschläge für den "Trendguide" eingereicht. Die "Marco Polo"-Redaktion entwickelte eine Shortlist, eine Jury traf dann die finale Auswahl.