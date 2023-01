Bei der gemeinsamen Spendenaktion „Leser helfen“ vom Paritätischen Sachsen-Anhalt und der Volksstimme kamen mehr als 75.000 Euro zusammen. Das Geld wird an verschiedene Projekte aus Sachsen-Anhalt gehen und wurde bei der Magdeburger Tafel symbolisch überreicht.

Rekordsumme bei Leserspenden hilft sozialen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt

Heike Groll von der Volksstimme (l.) und Antje Ludwig vom Päritätischen Sachsen-Anhalt (r.) überreichten am 31. Januar 2023 Britta Walter und Anja Rohrbeck von den Tafeln Magdeburg ihren Spendenanteil in Höhe von 15.000 Euro.

Magdeburg - So eine hohe Spendensumme hat es bei der Aktion „Leser helfen“ noch nie gegeben: Insgesamt 75.200 Euro von mehr als 1000 Volksstimme-Lesern sind in diesem Jahr im Spendentopf gelandet. Die Summe ist mehr als doppelt so hoch wie noch im vergangenen Jahr.