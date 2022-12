Lochow - Ganz gleich, ob Weihnachten oder Silvester, das Jahresende ist traditionell Karpfenzeit. Das spüren auch die Fischwirtschaften in Sachsen-Anhalt. Die Betriebe können sich in ihren Hofläden kaum vor Kunden retten. So auch der Fischereibetrieb Klaus Lübbe in Möckern-Lochow (Jerichower Land).