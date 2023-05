Das erste lange Frühlingswochenende mit dem Feiertag am Donnerstag steht bevor. Und viele Orte in Sachsen-Anhalt haben sich darauf eingestellt.

Der Magdeburger Elbauenpark wird am 18. Mai zum Königreich für Kinder

Magdeburg - Für die einen ist der kommende Donnerstag „Christi Himmelfahrt“, das kirchliche Fest 39 Tage nach Ostersonntag, an dem Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel aufgenommen ist. Für die große Mehrheit ist der arbeitsfreie Tag Männer- und immer mehr Familientag. Viele Orte haben sich auf das verlängerte Wochenende eingestellt und bieten Veranstaltungen an. Die Volksstimme hat einen kleinen (unvollständigen) Veranstaltungskatalog zusammengestellt.