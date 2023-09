An der Orthopädischen Uniklinik Magdeburg werden mit ROSA, einer neuen, roboterassistierten Operation, verschlissene Kniegelenke ersetzt.

Professor Christoph Lohmann, Direktor der Orthopädie am Uniklinikum Magdeburg, mit den Röntgenaufnahmen eines implantierten Knieglenks.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Das sieht ja tip-top aus“, sagt Professor Christoph Lohmann, Direktor der Orthopädischen Uniklinik, nachdem er sich auf dem Computermonitor das Röntgenbild seines Knie-Patienten angesehen hat. „Die Gehhilfen können sie ruhig weglassen“, fügt er an. „Nehme ich doch nur noch, wenn der Weg uneben ist“, so Joachim Meyer, dem sechs Wochen zuvor das linke Kniegelenk ausgetauscht wurde, nachdem er bereits 2021 denselben Eingriff am rechten machen lassen musste.