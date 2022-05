Von herzen Rund um Muttertag: Geschenkideen, Musikauswahl, Rezepte, Ausflugstipps

Am Sonntag steht der Muttertag an. An diesem Tag werden alle Mamas gefeiert und mitunter auch verwöhnt. Doch dafür benötigt es passende Geschenke, Ausflugsziele und auch musikalische Umrahmung. Wir haben zusammengefasst, was es für einen gelungenen Muttertag braucht.