Ein Gigant aus Stahl und Beton: Bei Bad Kösen entsteht derzeit die höchste Brücke Sachsen-Anhalts. Wie die Bauarbeiten laufen, was die Brücke so besonders macht und ab wann sie für den Verkehr freigegeben wird.

Bad Kösen. - Sie verläuft in einem langen Bogen über das Saaletal und ist Sachsen-Anhalts größtes Straßenbrücken-Bauprojekt: die neue Saaletalbrücke bei Bad Kösen im Burgenlandkreis.

Wie laufen die Bauarbeiten? Was ist das Besondere an der Bauweise? Und wann können Autofahrer über die Brücke fahren? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum wird die Saaletalbrücke gebaut?

Die Saaletalbrücke ist Teil der neuen Ortsumfahrung B87 von Bad Kösen. Der 13,6 Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Naumburg und Taugwitz soll Bad Kösen vom Durchgangsverkehr entlasten und damit Stau und Luftverschmutzung in dem Kurort verringern.

Neben der Saaletalbrücke beinhaltet die Strecke sechs weitere Brücken. Die neue Ortsumfahrung B87 ist Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030.

Wie hoch und lang ist die neue Saaletalbrücke?

Die Saaletalbrücke wird von 14 Pfeilern getragen. Sie ist 1,2 Kilometer lang und 60 Meter hoch. Das teilte die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt mit, die für das XXL-Brückenprojekt verantwortlich ist.

1,2 Kilometer ist die neue Saaletalbrücke bei Bad Kösen lang. Foto: PERI Deutschland

Damit ist die Saaletalbrücke die bislang höchste und eine der längsten Straßenbrücken in Sachsen-Anhalt. Die längste Brücke Sachsen-Anhalts ist laut LSBB die Elbebrücke Tangermünde mit einer Länge von 1,4 Kilometern.

Stimmt es, dass ein Brückenpfeiler abgesackt ist und deswegen die Bauarbeiten stocken?

Nein, das stimmt nicht. Weil in der Mitte der fast fertigen Saaletalbrücke schon seit einer Weile drei Lücken klaffen, kursiert das Gerücht, dass einer der Brückenpfeiler abgesackt sei und daher die Lücken nicht geschlossen werden könnten.

Die LSBB hat das Gerücht aber scharf dementiert. "Ich kann Ihnen versichern, dass es keine Senkungserscheinungen im Bereich der Pfeiler gegeben hat", teilte Peter Lotze von der LSBB auf Anfrage mit. Die Brückenbauteile passten "alle zusammenpassen", es gebe "keine Schwierigkeiten bei dem Zusammenfügen der einzelnen Teile".

Ein Gigant aus Stahl und Beton: die Saaletalbrücke bei Bad Kösen. Foto: PERI Deutschland

Was ist das Besondere an der Saaletalbrücke?

Die Bauweise, denn die Saaletalbrücke wird in Hybridbauweise errichtet: Die nördlichen und südlichen Teile der Brücke wurden per Taktschiebeverfahren gebaut. Dabei wird jeder neuer Brückenabschnitt – auch Takt genannt – mit zuvor hergestellten Abschnitten verbunden und über die Brückenpfeiler verschoben. Die Brücke wächst zunächst also "ins Leere".

Der mittlere Teil der Brücke hingegen wird nicht im Taktschiebe-, sondern im Freivorbauverfahren gebaut. Das heißt, dass die Brückenmitte abschnittweise gegossen wird – von den hohen Brückenpfeilern aus jeweils nach außen. Die Gussform, in die flüssiges Beton in schwindelerregender Höhe gegossen wird, wiegt 94 Tonnen.

Diese Bauweise ist deswegen nötig, weil die neue Saaletalbrücke durch ein Naturschutzgebiet verläuft – und in diesem streng geschützten Gebiet keine Brückenpfeiler stehen dürfen. Die Pfeiler wurden deswegen rechts und links der Saale so weit wie möglich auseinander positioniert aufgestellt. Der Abstand zwischen den Pfeilern beträgt 110 Meter. Bei so einem großen Abstand ist das Taktschiebeverfahren nicht möglich.

Wann war der Baubeginn?

Der Baubeginn der Saaletalbrücke war der 14. März 2022. Die Planungen für die neue Brücke begannen aber schon vor 25 Jahren.

Wann wird die Saaletalbrücke fertiggestellt?

Die Saaletalbrücke wird nach Angaben der LSBB voraussichtlich im Juli 2025 fertiggestellt. Befahren kann man sie aber erst, wenn die gesamte Strecke der neuen Ortsumfahrung B87 von Bad Kösen fertig ist – vermutlich im vierten Quartal 2026.

Die neue Saaletalbrücke im Burgenlandkreis ist 60 Meter hoch. Foto: PERI Deutschland

Wie viele Bauarbeiter sind an dem Bau der Saaletalbrücke beteiligt?

An dem gigantischen Bauprojekt sind rund 300 Bauarbeiter beteiligt.

Wie viel Tonnen Stahl werden bei dem Bau der Saaletalbrücke verbaut?

Knapp 10.000 Tonnen Stahl werden beim Bau der Saaletalbrücke bei Bad Kösen verbaut.

Wie teuer ist der Bau der Saaletalbrücke?

Laut LSBB kostet die Saaletalbrücke rund 71,8 Millionen Euro. Damit ist sie der teuerste Abschnitt der neuen Ortsumfahrung von Bad Kösen.