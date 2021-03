Sachsen-Anhalt bekommt 11.700 zusätzliche Impfdosen. Die Inzidenz liegt am Montag bei 167,2.

Magdeburg (dpa) l Die Bundesregierung stellt Sachsen-Anhalt zusätzlich 11.700 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech zur Verfügung. Das sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Dosen sind demnach bereits unterwegs und sollen im Burgenlandkreis eingesetzt werden.

Der Landkreis im Süden Sachsen-Anhalts ist die am stärksten vom Virus betroffene Region des Bundeslandes. Am Montag gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für den Burgenlandkreis mit 304,2 an – landesweit lag sie bei 167,2.