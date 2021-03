In Sachsen-Anhalt haben zwei Maskenverweigerer einen Zugbegleiter bedroht. Symbolfoto: Anja Guse

In einer Regionalbahn haben zwei Männer einen Zugbegleiter beleidigt und mit einer Flasche bedroht.

Halle (dpa) l In einer Regionalbahn haben zwei 27 und 28 Jahre alte Männer einen Zugbegleiter beleidigt und mit einer Flasche bedroht. Der Zugbegleiter habe die beiden Männer am Montag darauf hinweisen wollen, dass sie bei der Fahrt nach Halle im Zug eine Schutzmaske tragen müssten, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Daraufhin sei er von den Männern zunächst beleidigt und schließlich mit einer Flasche bedroht worden. Zeugen bestätigten den Angaben zufolge die Aussage des Zugbegleiters, der die Bundespolizei zu Hilfe gerufen hatte.

Gegen die Männer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung, der versuchten Körperverletzung und wegen Beleidigung eingeleitet.