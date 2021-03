Der Inzidenzwert in Sachsen-Anhalt steigt weiterhin an. Symbolfoto: dpa

Die Ausbreitung des Coronavirus hat in Sachsen-Anhalt erneut an Fahrt gewonnen.

Magdeburg (dpa) l Am Montag gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt mit 167,2 an. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 150,8 gelegen, zu Beginn des Wochenendes am Freitag bei 136,8.

Bundesweit stieg sie sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 129,7 am Sonntag auf 134,4. Sachsen-Anhalt ist demnach nach den Nachbarländern Thüringen (235,1) und Sachsen (200,4) nach wie vor das Bundesland mit dem dritthöchsten Wert.

Am Montag trat in Sachsen-Anhalt die neue Corona-Landesverordnung in Kraft. Sie nimmt keine der Öffnungen aus der vorigen Verordnung zurück, sondern ermöglicht weitere Öffnungen im Rahmen von Modellprojekten.