In ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen - Sachsen-Anhalt ist weiter stärker vom Coronavirus betroffen als die meisten anderen Bundesländer. Symbolfoto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Sachsen-Anhalt ist weiter stärker vom Coronavirus betroffen als die meisten anderen Bundesländer.

Magdeburg (dpa) l In ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen - Sachsen-Anhalt ist weiter stärker vom Coronavirus betroffen als die meisten anderen Bundesländer. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150,8.

Am Samstag waren es noch 146,3 Fälle pro Woche und 100.000 Einwohner gewesen, am Freitag 136,8. Nur in Thüringen (Sonntag: 232,2) und Sachsen (183) lag der Wert am Sonntag noch höher als in Sachsen-Anhalt.

Nur noch drei Bundesländer lagen laut RKI bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag unter 100. Liegt der Wert drei Tage über 100, sollen die Länder Öffnungen eigentlich zurücknehmen. In Sachsen-Anhalt geschieht das auf Kreisebene, die Landkreise mit entsprechender Entwicklung verschärfen dann aber in der Regel lediglich die Kontaktbegrenzungen.

Neue landesweite Verschärfungen sieht die neue Corona-Landesverordnung, die am Montag in Kraft tritt, nicht vor. Viel mehr ermöglicht sie im Rahmen von Modellversuchen weitere Öffnungen.