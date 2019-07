Eine Salzwedlerin glaubt an Geister-Erscheinungen. Jetzt berichtet Sky du Mont im Fernsehen über sie.

Salzwedel l Hollywoodfilme wie Paranormal Activity (Paranormale Geschehnisse) lassen Zuschauer gruseln. Doch das, was die gebürtige Stendalerin Urte Puscher (51) über ein ganzes Jahr lang erlebt haben will, sorgt ebenfalls für Gänsehaut. Auch das Fernsehen interessiert sich jetzt für sie. Ihre Erlebnisse sollen in der Reihe „Haunted – Seelen ohne Frieden“ am Freitag, 2. August, ab 20.15 Uhr bei TLC ausgestrahlt werden.

Es begann in Uelzen

Die Krankenschwester arbeitet seit vielen Jahren in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzwedel. Ende 2017 zog sie von Uelzen wieder in die Altmark. Es war eine Flucht. Der Grund: In der Uelzener Wohnung spukte es. Im Dezember 2016 bezog Urte Puscher die geräumige Wohnung in einer alten Villa. Sie hatte sich gerade von ihrem Freund getrennt. Die schöne Lage mitten in der Innenstadt und die freundliche Übergabe mit der Vormieterin: Es schien alles zu passen. Doch an einem Tag, gut zwei bis drei Wochen später, „da war das erste Mal etwas komisch“, erinnert sich Puscher im Gespräch mit der Volksstimme.

Zigaretten sowie eine Zeitung lagen und ein Aschenbecher stand erst auf dem Wohnzimmertisch, dann ging sie in die Küche und plötzlich war alles auf dem Fußboden. Sie zweifelte an ihrer Wahrnehmung. Ein ungutes Gefühl blieb. Nur ein paar Tage danach lagen ihre TV-Fernbedienungen plötzlich auf dem Waschbecken im Bad. Und die paranormalen Ereignisse begannen gruseliger zu werden. „Auf einmal flackerte das Licht im Flur“, erzählt Puscher, dass ein anschließender Austausch der Glühbirnen keinen Erfolg brachte. Ein Messtechniker soll später sogar kontrolliert haben, ob es im Hause Stromschwankungen gab. „Er hat nichts gefunden.“ Das Licht flackerte weiter. An einem anderen Tag kam die Krankenschwester von der Arbeit und fand ihr Bad voller Wasserdampf. „Es war so, als hätte eben erst jemand geduscht und mit der Brause auch noch die Wände eingesprüht“, sagt Puscher. Bis ins Frühjahr 2017 hinein kam es immer wieder zu Vorkommnissen. Ganze Töpfe mit Pflanzen fanden sich an anderer Stelle wieder. Sachen wechselten wie von Geisterhand ihre Plätze. Und dann kam der Tag, an dem sie ihren neuen Freund zum ersten Date mit in die Wohnung brachte.

Geräte spielen verrückt

„Er stand plötzlich mit großen Augen in der Stube und fragte, ob ich schon mal etwas mit Geistern zu tun hatte“, berichtet Puscher, wie ihr Lebensgefährte, ein Koch aus Italien, am ganzen Körper erschauderte. „Er hat gespürt, wie ihn jemand an der Schulter berührte, als er allein auf meinem Sofa saß“, erzählt Puscher, dass ihr Freund auch noch eine Delle im Couchbezug neben sich entdeckte. „Als wenn da jemand gesessen hätte.“ Und der Spuk sollte kein Ende nehmen. So spielten plötzlich immer wieder elektrische Geräte verrückt. Ein Radio im Bad spielte lautstark Heavy Metal, die Kaffeemaschine begann die Bohnen zu mahlen und der Fernseher ging an. Eingeschaltet hatte Urte Puscher die Geräte nie.

Natürlich berichtete die 51-Jährige auch im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis von ihren Erfahrungen. „Da wurde ich oft belächelt“, sagt sie. Von einer Nachbarin erfuhr sie schließlich, dass in einer Nebenwohnung vor einigen Jahren ein Mann gestorben sei. „Der soll dort mehrere Wochen gelegen haben, bis man ihn entdeckt hat.“ Vielleicht geistert der Mann noch umher? Mit ihrem Umzug nach Salzwedel verschwanden die unerklärlichen Ereignisse. „Nur einmal hörten wir Schritte auf dem Dachboden“, erzählt sie. Für sie ein Indiz, wie sensibel sie durch die Geschehnisse in Uelzen geworden ist.