Schlechter Empfang in MDCC-Arena: Dieser Mobilfunk-Anbieter will nachrüsten

Fans klagen regelmäßig über schlechten Empfang in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Magdeburg - Das erste Saison-Heimspiel des 1. FC Magdeburg am 6. August brachte der MDCC-Arena einen neuen Zuschauerrekord. 28.350 Menschen kamen ins Stadion und sahen, wie Amara Condé zum 2:0 gegen Eintracht Braunschweig traf. In diesem Moment war nicht nur die Freude der Magdeburger Fans riesig, sondern auch ihr Mitteilungsbedürfnis. Es war der Moment, in dem die meisten Fans an diesem Spieltag ihre Handys zückten.