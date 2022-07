Kommentar zur geplanten 4-Tage-Woche: Wer soll die Kinder zuhause betreuen?

Haben die Schüler in Sachsen-Anhalt bald nur noch an vier Tagen pro Woche Unterricht? Das Bildungsministerium möchte in Sachsen-Anhalt das „4 plus 1“-Modell ausprobieren. Vier Tage normaler Schulbesuch, am fünften Tag ist sogenanntes Distanzlernen vorgesehen. Die Schüler sind dann zu Hause und werden digital unterrichtet.