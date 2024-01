Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandbeiendorf - Da ist allein dieser Mähdrescher in der Garage. Knappe 50 Jahre alt. Ohne separate Fahrerkabine, ohne GPS und sonstigen technischen Schnickschnack. Mithin das Gegenteil der hochgerüsteten Landmaschinen, mit denen Bauern heutzutage jeden Quadratzentimeter ihrer Äcker haargenau anfahren können. Für Stephan Polzin war es Liebe auf den ersten Blick, als er die Maschine in Bayern entdeckte. Zärtlich streicht der schlaksige Landwirt, der in den 90er Jahren aus der Eifel nach Sachsen-Anhalt kam, über den dunkelgrünen Lack. Dem konnten die vergangenen Jahrzehnte nur wenig anhaben. „So einen hat nicht mehr jeder“, sagt der Bauer nicht ohne Stolz. Und schon gar nicht in Benutzung, möchte man hinzufügen. Denn das Fahrzeug ist keineswegs nur eine Reminiszenz an längst vergangene Zeiten, sondern immer noch im Einsatz. Und damit sichtbarstes Symbol, dass auf Polzins Bio-Hof in Sandbeiendorf (Landkreis Börde) einiges anders läuft, als man es gewohnt ist.