Merseburg (dpa/sa). In Merseburg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Sechsjähriger aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Junge ist mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wie ein Sprecher der Polizei Halle am Donnerstag sagte. Die genauen Umstände des Unfalls würden noch ermittelt, so der Polizeisprecher.



## Orte - [Ungefährer Ort des Geschehens](Reinefarthstraße, 06217 Merseburg, Deutschland)



