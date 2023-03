Der geschäftsführende Landesvorstand der CDU-Sachsen-Anhalt hat sich am Freitag erneut mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen die EU-Parlamentarierin Karolin Braunsberger-Reinhold befasst.

Magdeburg - In einer Pressemitteilung erklärte die Landes-CDU am Freitag, dass die in den Medien erhobenen Vorwürfe „bis zum heutigen Tag nicht entkräftet werden konnten“.