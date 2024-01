Abschied von 2023 Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt - Silvester nach ersten Informationen weitgehend friedlich

Zum Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt sind am frühen Morgen keine größeren Zwischenfälle gemeldet worden. Es habe "nichts Nennenswertes" gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg am Montagmorgen.