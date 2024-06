Kontrolle des Landesrechnungshofs Sind Waffen aus der Fachhochschule der Polizei Aschersleben verschwunden?

Mitarbeiter des Landesrechnungshofs sind in der vorigen Woche zu einer Vor-Ort-Kontrolle in der Polizei-Fachhochschule (Aschersleben) angerückt. Das bestätigte am Mittwoch Rechnungshofpräsident Kay Barthel der Volksstimme. Was sind die Hintergründe?