So reagiert die SPD-Landesspitze in Sachsen-Anhalt jetzt auf einen Brandbrief, den auch prominente Parteimitglieder unterzeichnet haben.

So reagiert die SPD-Spitze in Sachsen-Anhalt auf Brandbrief prominenter Mitglieder

Magdeburg - In einem offenen Brief haben prominente SPD-Mitglieder vorige Woche einen Neuanfang gefordert. Sie warnen vor einem Fiasko bei der Landtagswahl 2026. Die Landesvorsitzenden Juliane Klemann und Andreas Schmidt wenden sich jetzt ihrerseits an die Mitglieder.