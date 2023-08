Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es ist so simpel und scheint doch so unerreichbar: Einmal die richtigen Zahlen tippen und nie wieder Geldsorgen haben. Das ist die große Hoffnung, die Woche für Woche Millionen von Lottospielern bundesweit begleitet. Dabei liegt die Chance, den Jackpot zu knacken, bei rund 1 zu 140 Millionen. Ein Lottospieler aus Magdeburg hat das Unmögliche nun möglich gemacht. Für zwei Ziehungen hatte er 12,60 Euro eingesetzt – und 10 Millionen Euro abgeräumt. Einen Brief mit der Einladung ins Lottohaus nach Magdeburg hat er bereits erhalten. „Dort kann man ungezwungen mit dem Lotto-Geschäftsführer reden, sagen, was einen bewegt, wie man sich fühlt. So ein Hochgewinn löst wahnsinnige Gefühle aus“, sagt Lotto-Sprecherin Astrid Wessler. Jeder zweite Gewinner nehme dieses Gesprächsangebot an. Sachsen-Anhalt hat keinen speziellen Berater für frischgebackene Lotto-Millionäre. In Berlin hingegen übernimmt Lutz Trabalski seit mehr als 20 Jahren diesen besonderen Job. Mittlerweile hat der 62-Jährige rund 100 Lotto-Millionäre beraten – und dabei einiges erlebt.