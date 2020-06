Ferienstart in sechs Bundesländern: Der ADAC sieht die Lage auf Sachsen-Anhalts straßen trotzdem relativ entspannt.

Magdeburg (dpa) l Nach dem Ferienstart in sechs Bundesländern ist die Lage auf Sachsen-Anhalts Autobahnen nach Angaben des ADAC relativ entspannt. "Derzeit sehen wir in Sachsen-Anhalt bis auf das Umfeld der Baustelle auf der A2 keine größeren Staus", sagte eine Sprecherin des ADAC am Samstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Der Reiseverkehr aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo im Laufe der Woche die Ferien begonnen haben, laufe bislang flüssig durch Sachsen-Anhalt.

Die Lage an der A2 sei auch in den vergangenen Wochen schon schwierig gewesen, sagte die Sprecherin. Seit Pfingsten gibt es auf der A2 bei Magdeburg umfangreiche Bauarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Hannover sowie an einer nahe gelegenen Elbe-Brücke. Der Verkehr in Richtung Hannover wird in dieser Zeit auf die Richtung Berlin umgeleitet. Die Baustelle erstreckt sich über insgesamt 12 Kilometer.

Wenn der Reiseverkehr mit dem Ferienbeginn in Sachsen-Anhalt in zweieinhalb Wochen so richtig anlaufe, könne es vor allem dort zu längeren Staus kommen, sagte die Sprecherin. "Das wird dann von Woche zu Woche mehr", sagte sie mit Blick auf die beginnenden Ferien in anderen Ländern. Neben Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind auch Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen bereits in die Sommerferien gestartet.