Magdeburg - In Sachsen-Anhalt können sich die Menschen auf einen angenehmen Novembertag freuen. Tagsüber scheint die Sonne bei Höchstwerten von zehn bis zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Erst am Abend soll es von Norden her zuziehen, dann sei mit Wolken und leichtem Regen zu rechnen. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen voraussichtlich um die sechs Grad.