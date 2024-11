Der Verzicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius auf die SPD-Kanzlerkandidatur ruft in Teilen der Parteibasis in Sachsen-Anhalt Unmut hervor.

Nach dem Verzicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius auf die SPD-Kanzlerkandidatur will ein SPD-Bürgermeister aus Sachsen-Anhalt keinen Bundestagswahlkampf für seine Partei machen.

Magdeburg - Jürgen Heitmüller, Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Hohe Börde, erklärte jetzt in einem Brief an die Mitglieder des Ortsvereins, die Entscheidung von Pistorius sei aus seiner Sicht „von einer realitätsfernen SPD-Spitze gesteuert“ worden. Daraus zieht er Konsequenzen.